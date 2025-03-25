Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor! Yağış beklenen bölgeler açıklandı (25 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşması beklenirken, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları artıyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu