Meteoroloji gün vererek uyardı! Sıcaklıklar 12 derece düşecek: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğine ve kar yağışlarının etkili olacağına ilişkin peş peşe uyarılar geldi. Salı gününden itibaren sıcaklıkların kuzey ve batı bölgelerde, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olması istendi. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yoğun kar yağışına karşı tedbirler alındı.

Sıcaklıklar 6 ila 12 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren ülke genelinde 6 ila 12 derece düşeceği öngörülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşe dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının; 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması beklenmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır."

Aynı dönemde ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Başkent Ankara'da da salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği tahmin ediliyor. MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kar yağışının çarşamba günü hız kazanması bekleniyor.

İstanbul Valiliği de uyarıda bulundu

İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağını duyurarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meteoroloji verilerine göre 4 Şubat Salı günü hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağı ve 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Salı gününden itibaren İstanbul'da en düşük ve en yüksek sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yaptığı açıklamada, kentte yarından itibaren Sibirya kaynaklı soğuk havanın etkili olacağını bildirdi. Yetkililer, çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini ve kar yağışının etkili olacağını belirtti.

"Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 ila 20 santimetreye ulaşabilir." ifadelerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladığı açıklandı.

Bugün hava nasıl olacak? (2 Şubat Pazar)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BARTIN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu