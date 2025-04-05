Meteoroloji uyardı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 Nisan Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Hafta sonu için plan yapanları yakından ilgilendiren hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. 5-6 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir de olmak üzere birçok kentte sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların da birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yağışların etkili olacağı, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde etkili olmasını beklediği hava durumu tahminlerini yayımladı. Böylece hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı da belli oldu. Hafta sonu için hazırlık yapan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, 5-6 Nisan tarihlerini kapsayan hafta sonunda Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu havanın etkisi altında kalacağı bildirildi. Yurt genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler
Bazı illerde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. MGM’ye göre, bugün Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya’nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli yağışlar etkili olabilir.
Sis ve pus uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin bu saatlerde dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Toz taşınımı görülecek
Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Görüş mesafesini azaltabilecek bu durum nedeniyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması önerildi.
Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıklara ek olarak, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anlarında ise yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle yağışın kuvvetli olacağı bölgelerde ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
5 Nisan Cumartesi bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. doğu kesimlerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı