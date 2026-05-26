Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Sakarya’nın güney ve doğu kesimleri, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara’nın kuzeyi ve Mersin’in batı kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, özellikle Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Sıcaklıklar doğuda mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.