CHP’de ‘yeni parti' sesleri yükseliyor

Ferit PARLAK

ferit.parlak@dunya.com

Cumhuriyet Halk Par­tisi’de mutlak but­lan kararı sonrası ay­rışmalar iyice netleşti. Karar sonrası mahkeme ile CHP Ge­nel Başkanlığı’na dönen Ke­mal Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP Genel Merkezi’ne yö­nelik tahliye hamlesi sonra­sı Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı yönünde bek­lentileri artırdı. Ankara’daki kulislere göre, bunun gerçek­leşmesi için 1 Temmuz’daki davanın sonucu beklenecek.

Cumhuriyet Halk Parti­si’ndr gözler mutlak but­lan kararından sonra 1 Tem­muz’da yapılacak ceza davası­na çevrildi.

CHP yöneticileri de etkilenebilir

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük ya­pıldığı iddiasıyla aralarında tutuklu İstanbul Büyükşe­hir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulundu­ğu 12 sanığın yargılandığı da­va 1 Temmuz’a ertelenmişti. Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurulta­yı’na ilişkin iddialara yöne­lik davanın, milletvekili do­kunulmazlıklarının kaldırıl­masıyla CHP’li yöneticileri de etkileyebileceği iddialar arasında. Kulislerde, dava so­nucunda, CHP’li yöneticile­re getirilecek olası “siyasi ya­sak”ın, yeni parti kurulma­sının önünde de engel teşkil edeceğine dikkat çekiliyor.

Merkezin girişine "mutlak butlan" kararı asıldı

Bu arada, CHP kurultay da­vasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahke­mesi (BAM) 36. Hukuk Daire­si'nin kararı parti genel merkez binasının girişine asıldı.

Öte Yandan CHP’nin önceki gün yaşanan tahliye sonrasın­da binada oluşan arbedenin iz­leri temizleniyor.

Oluşan hasar personel tara­fından kısa sürede temizlene­rek eski haline getirildi. Dün sabah saatlerinde ise ortaya çı­kan görüntüye ufak tefek cam kırıkları ve kapılardaki hasar yansıdı. Binada Özgür Özel'in fotoğrafları ve kapıdaki görev­li isimleri de odalardan kaldı­rıldı. Yaşanan arbede sonrası binada temizlik ve tamir çalış­maları devam ederken sokak­ta polis ekipleri nöbet tutma­ya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'n­de polislerin giriş yaptığı yer­deki parmaklıklara da dün kay­nak yapıldı.

Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışma­nı Atakan Sönmez, Kılıçda­roğlu’nun 30 Mayıs Cumar­tesi günü CHP Genel Mer­kezi’nde gerçekleştirilecek bayramlaşma programına katılacağını bildirdi. Sönmez ayrıca, gün içerisinde parti genel merkezinde gerçekleş­tirilecek bayramlaşma ziya­retlerine ilişkin kabul heyeti ile ziyaret heyetinin de belli olacağını ifade etti.

Özel: Bayramda Manisa’ya gideceğim

CHP grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’ye girişinde gazetecilerin bayram programına ilişkin sorusunu cevapladı. Özel, bayram programına ilişkin soruya, "Bugün Meclisteyiz. DEM Parti ziyaretimize gelecek. Onun dışında Grup Başkanvekillerimiz, MYK üyelerimiz ile bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen il başkanlarımız var. Ayrılmadan önce görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var. Onları kabul edeceğiz. Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğin. Onun dışında bayram programını netleştirmedik" dedi.