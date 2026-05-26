CHP’de ‘yeni parti' sesleri yükseliyor
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin tahliye edilmesi ile birlikte gözler Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurup kurmayacağına çevrildi. Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı 1 Temmuz’da görülecek davanın seyrine göre yeni parti gündeme gelecek.
Ferit PARLAK
Cumhuriyet Halk Partisi’de mutlak butlan kararı sonrası ayrışmalar iyice netleşti. Karar sonrası mahkeme ile CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP Genel Merkezi’ne yönelik tahliye hamlesi sonrası Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı yönünde beklentileri artırdı. Ankara’daki kulislere göre, bunun gerçekleşmesi için 1 Temmuz’daki davanın sonucu beklenecek.
Cumhuriyet Halk Partisi’ndr gözler mutlak butlan kararından sonra 1 Temmuz’da yapılacak ceza davasına çevrildi.
CHP yöneticileri de etkilenebilir
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz’a ertelenmişti. Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara yönelik davanın, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla CHP’li yöneticileri de etkileyebileceği iddialar arasında. Kulislerde, dava sonucunda, CHP’li yöneticilere getirilecek olası “siyasi yasak”ın, yeni parti kurulmasının önünde de engel teşkil edeceğine dikkat çekiliyor.
Merkezin girişine "mutlak butlan" kararı asıldı
Bu arada, CHP kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin kararı parti genel merkez binasının girişine asıldı.
Öte Yandan CHP’nin önceki gün yaşanan tahliye sonrasında binada oluşan arbedenin izleri temizleniyor.
Oluşan hasar personel tarafından kısa sürede temizlenerek eski haline getirildi. Dün sabah saatlerinde ise ortaya çıkan görüntüye ufak tefek cam kırıkları ve kapılardaki hasar yansıdı. Binada Özgür Özel'in fotoğrafları ve kapıdaki görevli isimleri de odalardan kaldırıldı. Yaşanan arbede sonrası binada temizlik ve tamir çalışmaları devam ederken sokakta polis ekipleri nöbet tutmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde polislerin giriş yaptığı yerdeki parmaklıklara da dün kaynak yapıldı.
Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek bayramlaşma programına katılacağını bildirdi. Sönmez ayrıca, gün içerisinde parti genel merkezinde gerçekleştirilecek bayramlaşma ziyaretlerine ilişkin kabul heyeti ile ziyaret heyetinin de belli olacağını ifade etti.
Özel: Bayramda Manisa’ya gideceğim
CHP grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’ye girişinde gazetecilerin bayram programına ilişkin sorusunu cevapladı. Özel, bayram programına ilişkin soruya, "Bugün Meclisteyiz. DEM Parti ziyaretimize gelecek. Onun dışında Grup Başkanvekillerimiz, MYK üyelerimiz ile bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen il başkanlarımız var. Ayrılmadan önce görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var. Onları kabul edeceğiz. Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğin. Onun dışında bayram programını netleştirmedik" dedi.