Meteoroloji uyardı: Sağanak, kar ve çığ riski bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik ve Antalya’da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı öne çıktı

Yetkililer, özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini bildirdi. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Akdeniz Bölgesi’nde Burdur ve Isparta hariç genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Hatay ve Adana’da yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise özellikle Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış riski öne çıkıyor.

Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar

Meteoroloji, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Yetkililer, kıyı hattında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Yüksek kesimlerde kar ve çığ riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Aynı bölgelerde kar örtüsünün erimesine bağlı risklerin de devam ettiği kaydedildi.

Doğu Anadolu’da Erzurum ve Kars çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklenirken, bölgenin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de de bölge genelinde yağmur ve sağanak, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Büyük şehirlerde hava durumu

İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 17 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Ankara’da sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor. İzmir’de ise yağış beklenmezken havanın az bulutlu ve 22 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Antalya’da sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, sıcaklığın ise 22 derece olacağı bildirildi.