Pazartesi okullar tatil mi? 20 Nisan'da okul var mı?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırısı ülkeyi derinden sarstı... Acı olayın etkileri sürerken okulların durumu merak ediliyor. 20 Nisan'da okul olup olmayacağı araştırılıyor. Yanıt aranan soru ise "Pazartesi okullar tatil mi" oluyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarında 9 kişi öldü 29 kişi yaralandı. Ülke yasa boğulurken vatandaşların tedirginliği devam ediyor. Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağı sorgulanıyor.
Pazartesi okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanlığı 20 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair bir duyuru yayımlamadı.
Yeni bir duyuru gelmediği takdirde pazartesi günü tüm ilde okullar eğitim öğretime devam edecek.
