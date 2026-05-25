Meteoroloji’den bayram uyarısı: Sağanak geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre, kıyı Ege ve İstanbul dışında ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek bölgeleri ile kuzeybatıdaki bazı illerde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uzmanları, Karadeniz hattında taşkın riskine dikkat çekerek Tokat, Samsun, Amasya, Erzincan ve Sivas çevrelerinde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji tahminlerine göre bayramın ikinci gününden itibaren Türkiye’nin büyük bölümünde yeniden sağanak yağış görülecek. Perşembe günü İstanbul dahil olmak üzere ülke genelinde gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte parçalı bulutlu ve daha serin bir hava öngörülüyor.

Bazı kentlerde beklenen sıcaklıklar

MGM verilerine göre bugün İstanbul’da sıcaklık 23 derece, İzmir’de 28 derece, Ankara’da 20 derece ve Adana’da 26 derece olacak. Doğu Anadolu’da ise Erzurum ve Kars’ta sıcaklıkların 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor.