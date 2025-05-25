Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumuna ilişkin yayımladığı son raporda, İstanbul dahil birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıkların hafta başından itibaren düşeceği tahmin ediliyor.
Yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgâr uyarısı
Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenirken, Ege Bölgesi'nde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu tahminleri
Meteoroloji verilerine göre bazı illerde gün içinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:
İstanbul: 27°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
İzmir: 35°C – Parçalı bulutlu, öğle sonrası yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Adana: 34°C – Az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Erzurum: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 36°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 35°C – Az bulutlu ve açık