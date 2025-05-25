Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıkların hafta başından itibaren düşeceği tahmin ediliyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgâr uyarısı

Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenirken, Ege Bölgesi'nde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu tahminleri

Meteoroloji verilerine göre bazı illerde gün içinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 27°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

İzmir: 35°C – Parçalı bulutlu, öğle sonrası yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Adana: 34°C – Az bulutlu ve açık

Trabzon: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

Erzurum: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 36°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 35°C – Az bulutlu ve açık