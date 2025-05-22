MGK Toplanıyor: Gündem “Terörsüz Türkiye”, Suriye ve Gazze

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Kurul'un ana gündem “Terörsüz Türkiye” hedefi ve PKK’nın fesih kararı olacak.

MGK'da, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma yönündeki açıklamaları, buna karşı sahada ve diplomatik alanda atılacak adımlarla birlikte ele alınacak. Toplantının önemli başlıklarından biri de Suriye olacak. Türkiye’nin sınır güvenliği, göç dalgaları ve bölgedeki son gelişmeler kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Uluslararası temasların yansımaları değerlendirilecek

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde gerçekleştirdiği temasların yansımaları da gündeme gelecek. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan görüşmelerin güvenlik politikalarına etkisi ele alınacak.