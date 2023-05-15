MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, dün yurt içi ve yurt dışı seçim çevrelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatı açısından tarihi bir nitelik taşıdığını belirtti.

Bu kapsamda Türk milletinin bütün dünyaya demokrasi dersi verdiğine, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürdüğüne işaret eden Bahçeli, milletin irade hürriyetine sahip çıktığının altını çizdi.

Elbette aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir

Seçimlerin şeffaf, dürüst ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yapıldığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ileri ve yüksek demokrasi standardına ulaştığı taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak sağladığı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Seçimlere katılım takdir edilecek düzeyde gerçekleşmiştir. Türk milleti iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bütün siyasi parti ve ittifakların tecelli eden millet iradesine saygı duyması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Elbette aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir.

Sandık sonuçlarına bağlılığımız, demokrasi namusuna sadakatimiz tartışmasızdır

Seçim sonuçları üzerinde şaibe uyandırmaya, heyecanları kabartmaya, siyasi kargaşa çıkarmaya niyetlenenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri tüm seçim çevrelerinde birkaç müessif hadise dışında huzur ve emniyet içinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır."

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aranılan çoğunluk gerçekleşmediğinden, ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlatarak, "MHP, bu karara riayet etmenin yanı sıra şüphesiz hürmetkardır. Sandık sonuçlarına bağlılığımız, demokrasi namusuna sadakatimiz tartışmasızdır." ifadelerini kullandı.

"Türk milliyetçiliğinin adresi MHP'dir"

Türk milletinin 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde istikrara, istiklale ve istikbale destek vereceğine işaret eden Bahçeli, beklentilerinin ve inançlarının bu olduğunu aktardı.

TBMM'de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu dikkate alındığında, Türkiye'nin siyasi anlaşmazlık ve kriz girdabına düşmemesi için 13'üncü cumhurbaşkanının buna müzahir seçilmesinin hayat memat konusu olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

14 Mayıs tarihinde eser ve hizmet siyaseti kazanmıştır

"Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası bunu gerektirmektedir. MHP, Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaşmış, hain, haif ve hasmane kuşatma yarılmıştır. Aleyhimize kurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır. Bütün oyunlar egemenliğin sahibi aziz milletimiz tarafından bozulmuştur.

Cumhur İttifakı, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla üstünlüğünü tescillemiştir. 14 Mayıs tarihinde Türkiye kazanmıştır. 14 Mayıs tarihinde eser ve hizmet siyaseti kazanmıştır. Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye iradesi milletimizin onayını almıştır. Unutulmamalıdır ki Türk milliyetçiliğinin, milli kucaklaşma ve kardeşlik hissiyatının adresi MHP'dir. Hiç kimse konjonktürel oyların akışını yanlışa yormamalı, kendisine güç vehmetme yanılgısına kapılmamalıdır."

"Kamuoyu araştırma şirketleri perişan oldu"

Bahçeli, Türk milletinin, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne güçlü ve göz alıcı bir destek verdiğini, milli birlik ile dayanışma ruhunu daha da pekiştirdiğini vurguladı.

Türkiye'yi hedefine alan alçak senaryolar, karanlık kampanyalar, kirli ve kindar propagandaların buruşturulup atıldığını, bunların sonuçsuz kaldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"14 Mayıs seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketleri mahvı perişan olmakla kalmamış, ne kadar güvensiz, ne kadar itibarsız oldukları bir kez daha tezahür edip netleşmiştir. Sipariş anketlerle MHP'nin neredeyse dibe çakıldığını, baraj altında kaldığını, siyasi erime yaşadığını iddia eden ve bu sahtekarlığı ahlaksızca servis ederek melanet bir projeye hizmetkarlıklarını ispatlayan kamuoyu araştırma şirketleri iflas bayrağını çekmişlerdir. Müteakiben küresel medyanın beyhude çırpınışları akamete uğramıştır.

Her türlü yalan ve spekülasyona tevessül edenler...

Kullanılan oyların sayım işlemi devam ederken öndeyiz, kazanıyoruz mesajları verenlerin acizlikleri ve maksatlı açıklamaları hiç kimsenin gözünden de kaçmamıştır. Nihayetinde demokrasi muhaliflerinin maskesi düşmüştür. Mağlubiyetin neden olduğu telaşla milli iradeye hazımsız ve hürmetsiz tavır sergileyenlerin hüviyeti bellidir. Bu zillete düşenlerin milletimizin seçimine karşı gösterdikleri iflah olmaz karşıtlık, hastalık ve husumet düzeyine çıkmıştır. Her türlü yalan ve spekülasyona tevessül edenler aynı şekilde demokrasinin karşı cephesi haline gelmişlerdir. Bunların bölücü terör örgütüyle emel, eylem ve hedef birlikteliği de çok şükür çuvallamıştır."

"Türk milleti kaderine ve varlığına sahip çıkmıştır"

Emperyalizmin dayatma, tazyik ve telkinlerinin milli iradeye sökmediğine işaret eden Bahçeli, şunları ifade etti:

"Dünyada 2023 yılının en mühim seçimi Türkiye'de yapılmış, Türk milleti kurulan tuzakları, atılan iftiraları, yapılan suçlamaları, kriz ve kaos müelliflerini çiğneyip, geleceği kucaklama iradesini göstermiştir. Türk milleti kaderine ve varlığına sahip çıkmıştır. Türk milleti birliğine, dirliğine ve bin yıllık kardeşlik hukukuna gölge düşürmemiştir.

Türkiye'yi daha da büyütme ve kalkındırma mücadelemiz kararlılıkla sürecektir

Türk ve Türkiye Yüzyılının kapısı ardına kadar aralanmıştır. 14 Mayıs demokrasi zaferiyle Cumhuriyet'in yeni yüzyılı güvenceye kavuşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü cumhurun müstesna başarısıyla taçlanacaktır. Niyazımız ve temennimiz odur ki, 28 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye'mizin gelecek 5 yılı emin ve milli bir duruşa emanet edilecektir. Bundan sonra Türkiye'yi daha da büyütme ve kalkındırma mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Milletimizin arasına etnik ve mezhep fitnesi ekmek için fırsat kollayanlar layık oldukları müstahak cevabı aldılar

Lider ülke Türkiye gayemiz, mutlaka hayata geçecektir. Hiçbir vatandaşımız dışlanmayacak, mağdur ve mahzun edilmeyecektir. 'Hep birlikte Türkiye'yiz' inanç ve iradesi yeni yüzyılın mimarı olacaktır. Bozgunda fetih rüyası görenler, hayal kırıklığı eşliğinde siyasete elbette bir daha geri dönmemek üzere veda edeceklerdir. Milletimizin arasına etnik ve mezhep fitnesi ekmek için fırsat kollayanlar layık oldukları müstahak cevabı, Milletvekili Genel Seçimi'nde almışlar, aynısına da 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda şahit olacaklardır. Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüksek karakterli milli mücadelesine Allah'ın izniyle devam edecektir."

"Zafere ulaşan 85 milyon Türk vatandaşı olacak"

Cumhur İttifakı'nın, bundan sonraki 5 yılın ve Cumhuriyet'in yeni yüzyılının güvencesi ile siyasi gücü olacağına işaret eden Bahçeli, "İnanıyor ve samimiyetle ifade ediyorum ki, zalimlere taşeronluk yapanlar, terör örgütleriyle ortaklık kuranlar mutlaka kaybedecek, bununla birlikte kazanan, zafere ulaşan 85 milyon Türk vatandaşı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Egemenliğin sahibi aziz Türk milletine şükranlarını sunan Bahçeli, MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na destek vermelerinden dolayı bütün vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve seçilen milletvekillerini kutlayan Bahçeli, "28 Mayıs tarihinde, 'Hep birlikte Türkiye'yiz' iradesinin istikrarımızı ve istiklalimizi koruyacağına yürekten güveniyorum. Allah bizleri mahcup etmesin. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır." ifadelerini kullandı.