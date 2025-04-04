MHP Lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mezarına ziyarette bulundu.

Anma töreninde ocak ayının sonunda geçirdiği kalp operasyonun ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktan Devlet Bahçeli'ye MHP yöneticileri ve partilileri eşlik etti.

Fotoğraflar: Bengü Türk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in mezarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkeş Vakfı'na gitti.

Türkeş Vakfı'na olan ziyaretinin ardından MHP Genel Merkezi'ne doğru harekete geçen Bahçeli'nin basına yönelik herhangi bir açıklama yapması beklenmiyor.