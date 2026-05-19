MİT Başkanı Kalın, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye geldi. Kalın, başkenti Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El-Selame de hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
