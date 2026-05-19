Mersin'de 6 kişiyi katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde dün meydana gelen silahlı saldırı olaylarında 6 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Olayların ardından kaçan şüphelinin, jandarma ekiplerinin operasyonu sırasında intihar ettiği bildirildi.

İddiaya göre Metin Ö. (37), yaklaşık bir yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantaya giderek tabancayla ateş açtı. Saldırıda iş yeri sahibi Sabri Pan ile çalışan Ahmet Ercan hayatını kaybetti.

Kaçarken farklı noktalarda saldırılarını sürdürdü

Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz otomobille kaçan şüphelinin, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin daha sonra Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'e silahla ateş ettiği, Yeniköy Mahallesi'nde ise Abdullah Koca'yı motosikletiyle şarampole sürükleyerek ölümüne neden olduğu ifade edildi.

Kaçışını sürdüren zanlının Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan Yusuf Oktay'ı da öldürdüğü bildirildi. Saldırılar sırasında güzergah üzerindeki 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

Yaralıların ambulanslarla başta Tarsus Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Helikopter destekli arama çalışmalarında zanlının kullandığı 01 B 9171 plakalı aracın Karakütük Mahallesi kırsalında bulunduğu aktarıldı.

Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon gece boyunca sürdü. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda zanlının Karakütük Mahallesi kırsalındaki Çokak mevkisinde bir evde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sırasında şüphelinin yakalanacağını anlayınca yanında bulunan silahla intihar ettiği bildirildi.