MSB duyurdu: TSK envanterine 12 yeni uçak

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MSB, İngiltere'den 12 adet C-130J askeri nakliye uçağının tedarikine ilişkin anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığını duyurdu. İngiltere'de bakım faaliyetleri devam eden uçakların belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk 2 C-130J'nin aralık ayında teslim alınması hedefleniyor.

HÜRKUŞ-II için kabul faaliyeti

MSB, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetinin de 28 Eylül'de TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muhtelif miktarda Tekerlekli Silah Taşıyıcı Aracın muayene ve kabul faaliyetleri de tamamlandı.

MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 81 milimetre havan mühimmatı ve 155 milimetre beton delici topçu tapası, savunma sanayisi paydaşlarına ise Azak harp başlığı teslim edildi.

Başika-Zilkan Irak'a devredilecek

Bakanlık, 2015'ten bu yana DEAŞ'la mücadele kapsamında TSK tarafından kullanılan Irak'taki Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin de kademeli olarak Irak makamlarına devredilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Devir işlemi, Irak merkezi hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarında kaydettiği ilerleme çerçevesinde belirlenen mekanizma ve takvime göre gerçekleştirilecek.

MSB ayrıca Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye Genelkurmay Başkanlarının Mekke Savunma İttifakı kapsamında Riyad'da bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede askeri koordinasyon, kabiliyet entegrasyonu, caydırıcılık ve kolektif savunmanın güçlendirilmesi ele alındı.