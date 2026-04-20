MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor, tarih belli mi?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görüp subay, astsubay olmak isteyenler tercihlerini yaptı. İşlemler 24 Nisan'a kadar devam edecek. Adayların en önemli gündemi sonuç tarihi... Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen tarih 26 Mart ile 24 Nisan arasında... Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılıyor.

MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından sonuç tarihi paylaşımı gelmedi. Geçen yıl sonuçlar 24 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl da Haziran ayının son haftasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.