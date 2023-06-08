Naci Görür'den deprem uyarısı: Kahramanmaraş etkisi devam ediyor

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden sonra bölgedeki sismik faaliyetler devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verile göre; merkez üssü Maraş'ın Andırın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

6,99 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı için Naci Görür, "Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle" diyerek görüşünü aktardı.