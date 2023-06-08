Naci Görür'den deprem uyarısı: Kahramanmaraş etkisi devam ediyor
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bu sabahki gerçekleşen depreme ilişkin olarak "Her zamanki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek" dedi.
Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden sonra bölgedeki sismik faaliyetler devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verile göre; merkez üssü Maraş'ın Andırın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
6,99 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı için Naci Görür, "Çiğşar-Andırın/K.Maraş’ta 4,3 deprem. Her zaman ki gibi Savrun Fayı şimdilik küçük küçük depremlerle kırılıyor. Bu durum K. Maraş depreminin etkisi olsa gerek. Savrun fayı Adana Havzasına saçaklanarak devam ediyor, sevgiyle" diyerek görüşünü aktardı.