Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: Ege Denizi'ne dikkat!
Ege Denizi'nde meydana gelen 6 depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Ege kıyılarındaki vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Deprem hareketliliğinin Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda yoğunlaştığını belirten Görür, bölgedeki artışın takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege Denizi olan 6 deprem gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulunurken depremin ardından uyarılarda bulundu.
Görür, paylaşımında "Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle" açıklamasında bulundu.
Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 2, 2025