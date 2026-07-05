NATO heyeti yarın Anıtkabir’i ziyaret edecek
NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, yarın Anıtkabir’i ziyaret edecek.
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Dışişleri Bakanlığı, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi vesilesiyle Ankara'ya gelecek ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyetin 6 Temmuz Pazartesi günü 17.30-18.30 saatleri arasında Anıtkabir'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA