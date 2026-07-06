NATO Zirvesi ne zaman, hangi gün başlıyor? Önemi nedir?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Başkent Ankara'da 22 yıl sonra NATO zirvesi gerçekleşecek. 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları toplantıda yer alacak. Dünya bu zirveye gözünü çevirirken "NATO Zirvesi ne zaman" sorusu yoğunlaşmış durumda...

NATO Zirvesi ne zaman?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "“36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecektir" denildi.

Ankara Zirvesi'nin küresel güvenlik ve diplomatik önemi nedir?

Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, "belirsizlikler çağı" olarak nitelendirilen bir dönemde küresel güvenlik mimarisinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bu zirve, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturması bakımından stratejik bir öneme sahip.

Özellikle AP4 ülkeleri olarak adlandırılan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin katılımı, ittifakın küresel güvenlik perspektifini genişlettiğini gösteriyor.

Türkiye'nin diplomatik ağırlığı

Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını ve diplomatik kapasitesini görünür kılan bir sahne olacak. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda sergileyecek.

İttifakın gelecekteki sürdürülebilirliği açısından hayati olan "külfet paylaşımı" konusu, zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Körfez ülkelerini (Katar, Bahreyn, Kuveyt, BAE) içeren İstanbul İşbirliği Girişimi özel oturum düzenleyecek. Bu oturum, NATO'nun bölgesel güvenlik ortaklıklarını derinleştirme hedefini yansıtacak.