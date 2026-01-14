OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM personel alım sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bugün itibarıyla başvuruların üzerinden 40 gün geçti. Adaylar her gün bir umutla duyuruları kontrol ediyor fakat beklenen duyuru henüz gelmedi. Gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler "OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu dillerinden düşürmüyor.

OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü konu hakkında bir açıklama yapmadı. Sonuçların cuma gününe kadar açıklanması öngörülüyor. Fakat bu tarih kesinlik kazanmıyor.

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.