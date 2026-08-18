Okullar ne zaman, hangi tarihte açılıyor? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?
Okulların açılış tarihi araması hızlanıyor. Eylül ayının yaklaşması ile birlikte "Okullar ne zaman, hangi tarihte açılıyor" sorusu artıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği takvim...
Okullar yaklaşık 2 aydır tatilde... Öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarırken aileler de okul hazırlıklarını yavaş yavaş yapıyor. Gün geçtikçe "Okullar ne zaman, hangi tarihte açılıyor" sorusu yoğunlaşıyor.
2026/27 eğitim-öğretim yılı: Okullar ne zaman açılacak?
Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.