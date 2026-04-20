Okullarda yeni dönem: Giriş-çıkışlar sınırlandırıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Yeni uygulamalar kapsamında polis ekiplerinin okullardaki görevine devam ettiği, okul yönetimlerinin ise alınan tedbirleri hafta sonu boyunca veli ve öğrencilerle paylaştığı bildirildi.

Okullara giriş-çıkışlar sınırlandırıldı

Yeni düzenlemeler çerçevesinde birçok okulda öğrencilerin yalnızca okul kıyafetiyle giriş yapmasına izin verileceği belirtildi. Güvenliği artırmak amacıyla özellikle sabah saatlerinde velilerin okul bahçesine girişine kısıtlama getirildi.

Okul saatleri içinde öğretmen, öğrenci ve görevli personel dışında kimsenin bina içine alınmayacağı ifade edilirken, velilerin okula ancak randevu alarak ve kimlik göstererek girebileceği kaydedildi.

Eşya ve çanta kontrolleri sıkılaştırıldı

Unutulan eşyalarla ilgili uygulamada da değişikliğe gidildi. Buna göre veliler, öğrencilerin eşyalarını doğrudan sınıfa ulaştırmak yerine güvenlik noktalarına teslim edecek, bu eşyalar öğretmenler aracılığıyla öğrencilere verilecek.

Öte yandan, öğrencilerin çantalarına yönelik denetimlerin artırılacağı, eğitim materyalleri dışında eşya getirilmemesi gerektiği vurgulandı. Velilerden de çocuklarının çantalarını düzenli olarak kontrol etmeleri istendi.

Yeni tedbirler kapsamında birçok okulda cep telefonu, akıllı saat ve tablet gibi cihazların okula getirilmesine yönelik yasakların genişletildiği bildirildi.

Çıkış saatlerine yeni düzenleme

Öğrencilerin okuldan çıkış sürecine ilişkin de yeni kurallar getirildi. Velilerin, ders bitiminde belirlenen bekleme alanlarında çocuklarını teslim alacağı, öğrencisini alan velinin okul bahçesinde beklemeye devam edemeyeceği ifade edildi.

Ayrıca öğrencilerin erken alınması gereken durumlarda işlemlerin yalnızca okul yönetiminin bilgisi dahilinde yapılacağı, hastane randevuları için ise önceden sınıf öğretmenine bilgi verilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.