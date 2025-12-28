Oyuncu Serkan Keskin’in acı günü: Babası Vehbi Keskin hayatını kaybetti
Oyuncu Serkan Keskin’in babası Vehbi Keskin, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. 7 ay önce annesini kaybeden ünlü oyuncunun babası Vehbi Keskin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Oyuncu Serkan Keskin’in babası Vehbi Keskin, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
İzmit’te zanaatkâr ustası olarak tanınan ve “Yorgancı Vehbi” ismiyle bilinen Keskin’in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Vehbi Keskin’in cenazesinin, 28 Aralık 2025 Pazar günü öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı Aile Kabristanı’nda defnedileceği öğrenildi.
Serkan Keskin, yaklaşık 7 ay önce de annesi Zeliha Keskin’i kaybetmişti. Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı nedenlerle 78 yaşında yaşamını yitirmişti.