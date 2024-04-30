Özgür Özel: 1 Mayıs'ta gaz görmek istemiyoruz

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel konuşmasının başlangıcında geçmişte İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olan Sevinç Atabay'ın CHP'ye katıldığını duyurdu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Haftasonu İYİ Parti'de Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmasından sonra vedası ve bayrak değişimi vardı. Meral Hanım'a sağlık ve mutluluk diliyorum. Sayın Müsavat Dervişoğlu seçildi, hayırlı uğurlu olsun diliyorum.

- Bir meydanın 1 Mayıs'a kapalı olması o iktidarın başarılı olmasını değil aslında muhtedir olamadığını, iktidarda olduğunu ama o meydanda kutlamaya yasak getirerek aslında lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu güvenliği sağlayamayacağını peşinen itiraf ettiğini ve bunun demokrasilerde özgüvensizliğin iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini bu yüzden bizim sorumlıuluk almaya hazır olduğumuzu ve sendikalarla birlikte görev yaparak kimsenin burnu kanamadan o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik. 1 hafta geçti dün sayın İçişleri Bakanını aradım bu konudaki talebimi taahhüdümü ve meseleye koyduğumuz kefaleti ifade ettim. Ve iş birliği teklif ettim. Kendisi bana görevi gereği birtakım mahsurları birtakım istihbaratları birtakım yasadışı örgütlerin yapmış olduğu çağrıları da gerekçelendirerek buna izin vermeyeceklerini tekrar etti. İletişime açık olumlu bir yaklaşım içindeydi. Ama sonuçta bir yasaklama vardı o ona kısıtlama diyordu.

- Esasen Taksim Gezi Parkı birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da oraya toplum giderse egemenliklerini iktidarlarını kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa siz bir yasaklamayla egemenlik korumaya başladıysanız zaten orada artık egemenlikten muhtedirlikten iktidardan bahsedilemez. Baskıyla güçle tesis edilen iktidarlar önünde sonunda kaybetmeye mahkumdur."

- Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için anayasa yapılmaz. Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir, topluma yeni bir elbise dikmek... Giymeyeceğimiz bir elbise alır mıyız? Anayasa demokrasinin elbisesiyse sen mevcut olana uymuyorsan yenisini alsan ne olur eskini alsan ne olur? Herkes beğendiği maddeye uyar, beğenmediğine uymazsa ortada anayasa kalmaz. Yenisi yapılana kadar eskisine uymak her vatandaşın görevidir.

- Anayasa der ki AYM kararları herkes için bağlayıcıdır. Elimde bir AYM kararı var. (AYM'nin Taksim kararını göstererek) Bu AYM üyelerini ben atamadım, sen atadın. Bu karara uymayan birisi, yarından sonra kendisi ile görüşeceğiz, elbette müzakere edeceğiz. Taksim'i kapatmak, Can Atalay'ı bırakmamak anayasayı tanımamaktır. Gezi tutuklularını Silivri'de tutmak anayasa tanımamaktır. Ortağınızın AYM kapatılsın söylemlerine sessiz kalmak anayasa tanımamaktır.

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