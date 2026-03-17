Özgür Özel'in iddialarına Bakan Gürlek'ten yanıt: Algı operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yapmış olduğu açıklamalarda yer alan mal varlığına yönelik iddialara ilişkin yazılı bir yanıt verdi. Gürlek, söz konusu iddiaların herhangi bir somut delile dayanmadığını belirterek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti.

“Mal varlığı beyanlarımız düzenli sunuluyor”

Gürlek, 20 yılı aşkın süredir devletin farklı kademelerinde görev yaptığını vurgulayarak, kendisinin ve hâkim olan eşinin mal varlığı beyanlarını mevzuata uygun şekilde düzenli olarak yetkili makamlara sunduğunu açıkladı.

"Tapuda karşılığı yok, algı operasyonu”

Özgür Özel’in dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Gürlek, açıklamasında şunları söyledi:

Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur.

20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

"Kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialar"

Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

"Karalama kampanyasının parçasıdır"

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.