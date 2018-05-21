Partiler milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti

21 Mayıs 2018

24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için milletvekili aday listelerinin teslim saatinin dolmasına dakikalar kala partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti.

Çıkışta açıklamada bulunan Sorgun, "İnşallah milletimize hayırlı olur diye dua ediyoruz. Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimleri yapılmakta. En güzel şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

AK Parti'de 26. dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi. AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı. AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 25 yaş altı aday sayısı 57 olurken 8 engelli milletvekili adayı da listelerde yer aldı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti.

Saadet Partisi'nin de milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim ettiği bildirildi.

HÜDA-PAR ve Vatan Partisi de milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti.

Kaynak: İHA