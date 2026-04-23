Petrol krizi sebebiyle American Airlines 2026 beklentisini düşürdü

ABD merkezli American Airlines, jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle 2026 yılına ilişkin kazanç beklentisini aşağı yönlü revize etti. Şirket, daha önce hisse başına 1,70-2,70 dolar aralığında öngördüğü kâr tahminini 40 cent zarar ile 1,10 dolar kazanç aralığına çekti.

İlk çeyrekte zarar azaldı, gelir arttı

Şirketin finansallarına bakıldığında ilk çeyrekte zarar beklentilerin altında kaldı. Hisse başına zarar 40 cent olurken, bu rakam piyasa beklentisi olan 47 centin altında gerçekleşti.

Gelirler ise yıllık bazda yüzde 10,8 artışla 13,91 milyar dolara yükseldi. Buna rağmen şirket 382 milyon dolar net zarar açıkladı.

Savaş etkisi: Yakıt fiyatları sektörü zorluyor

Havacılık sektöründe yakıt, iş gücünden sonra en büyük maliyet kalemi olarak öne çıkıyor. Özellikle ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim sonrası petrol ve türev ürün fiyatlarında yaşanan oynaklık, şirket bilançolarını doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle birçok havayolu şirketi ya yıl sonu beklentilerini aşağı çekiyor ya da yeni tahmin paylaşmaktan kaçınıyor.

Uçuş planları kısılıyor, biletler pahalanabilir

Artan maliyetler karşısında şirketler kapasite büyüme planlarını geri çekmeye başladı. Daha az uçuş ve koltuk arzı ise bilet fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Şirketin CEO’su Robert Isom, toparlanmanın arz-talep dengesine bağlı olduğunu belirterek, “Gerekirse uçuş planlarımızı hızlı şekilde revize ederiz” dedi.