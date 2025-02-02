Pınar Gültekin davasında Yargıtay’dan tartışmalı karar: Avukattan sert tepki!

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay'ın kararı tartışmalara neden oldu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Avcı için haksız tahrik indirimi uygulanması yönünde karar verilmesi talep edildi.

"Canavarca his yok deniyorsa sözün bittiği yerdir"

Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir karara tepki göstererek, "Buna rağmen burada canavarca his yok diyorsa, bu artık sözün bittiği yerdir. Özneden yola çıkıyorum yükleme doğru tıkanıyorum. Son derece üzücü bir karar" ifadelerini kullandı.

Epözdemir, "Siz bir insanı diri diri yakıyorsanız ve bu adli tıp raporuyla kesinleşmişse, buna 'canavarca his yok' diyorsunuz. Bu durumda niteliksiz kasten öldürme var diyorsunuz ve haksız tahrik indirimi öngörüyorsunuz. Bunu anlamak çok güç" sözleriyle karara olan tepkisini sürdürdü.

Ceza 11 yıla düşebilir

Eğer mahkeme Yargıtay'ın talebi doğrultusunda yeni bir karar verirse Avcı'nın cezasının düşmesi ve 11 yıl sonra tahliye edilmesi gündeme gelebilir. Avukat Epözdemir, "Umut ediyoruz, bölge adliye mahkemesi bu karara direnir ve süreç Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınır" diyerek hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.