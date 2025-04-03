Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına geliyor (3 Nisan Perşembe hava durumu)
Meteoroloji 3 Nisan Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji'nin verilerine göre özellikle dışarıda plan yapanlar ve yola çıkacakların ekstra tedbir almasını gerektirecek yağışlı sistem şiddetini artıracak. Tam 30 ilde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Nisan ayının ilk günleri Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı geçecek.
Her gün olduğu gibi pek çok vatandaş bugün de işe, okula veya gezmeye gitmeden önce hava durumunu kontrol ediyor. Bugün yaşadıkları illerde hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak?", "3 Nisan Perşembe hava durumu" gibi sorgulamalar yapıyor.
Bugün hava nasıl olacak? (3 Nisan Perşembe hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Nisan Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr, genel olarak güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) etkili olacak.
Meteoroloji’den kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) beklendiğini duyurdu. Olası çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısını aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısını sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı