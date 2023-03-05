Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması: 'Siyasete uzağım!'

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası gündem yarattı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Demirtaş'a teklif götüreceği ve Demirtaş'ın da bu teklife 'yeşil ışık' yaktığı iddiası sosyal medyayı da hareketlendirdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş adaylık iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaları reddeden Demirtaş, aday olmak istemediğini ve aday olmayacağını duyurdu.

"Hiçbir siyasi oluşumla ilgim yok"

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar: Siyasete Uzağım! Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok. Ancak arka plandan (önde olmama şartı ile) Dil-Din-Irk-Köken ayrımı yapmayan değişen dünyayı yakalamaya açık olan teknolojik devrimi isteyen “Sosyal ve Demokrat” siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim" dedi.

Ayrıca Demirtaş, "Ayrıca Depremzedeler benim gözümde kimin hangi siyasi partiyle dans ettiğinden ve Türkiye’nin suni siyasi gündeminden çok daha önemli. Beni twitter TRENDLERDEN hemen düşürün. Önemli olan benim yerime depremzedelerin ihtiyaçlarını konuşmamız. Onları trend yapmamız. Haksız mıyım?" ifadelerini kullandı.