PYD'den Reyhanlı'ya roketli saldırı
PYD/PKK tarafından Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
PYD/PKK'nın işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş bir alana isabet etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Mustafa Kemal Mahallesi pazar yerinin yakınlarındaki boş alana düştü.
Bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA