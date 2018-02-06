PYD'den sığınmacı kampına roket: 3 ölü, 15 yaralı
Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'den İdlib'deki Atme sığınmacı kampına havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 sivil öldü, 15 sivil yaralandı. Türkiye'nin Atme köyünde kurduğu kampta mülteciler yaşıyor.
Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'in Cinderes beldesindeki mevzilerinden Atme sığınmacı kampına havan topuyla saldırdı.
İlk belirlemelere 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda, aralarında kadın ve çocuklarının bulunduğu 15 sivil yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Saldırının ardından birçok kampın birleşiminden oluşan Atme kampında barınan sivillerin panik ve korku yaşadığı gözlendi.
Türkiye'nin Atme köyünde kurduğu kampta mülteciler yaşıyor. 2011 yılından bu yana devam eden iç savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan siviller kamplara sığınıyor.
Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke illerinden gelen yüz binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşıyor.
PYD/PKK, Atme sığınmacı kampı ve çevresine zaman zaman saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA