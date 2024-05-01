Resmi Gazete'de bugün (1 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Cumhurbaşkanı Kararı
– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)
Tebliğ
– Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2024/15)
Karar
– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar
Yargı bölümü
Yargıtay bölümü
– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İlan bölümü
– Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri