Resmi Gazete'de bugün (18 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 18 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve idare bölümü
Tebliğ
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)
Yargı bölümü
Anayasa Mahkemesi kararları
– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K: 2024/83 Sayılı Kararı
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri