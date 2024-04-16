Restoranda hesap kavgası: 3 polis için görevden uzaklaştırma kararı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan "İzmit Halkevi'ndeki çorbacıda çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti" içerikli haberler üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

Bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteriler B.K, M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile çalışanlar arasında hesap tutarı konusunda çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekibinin sevk edildiği anlatılan açıklamada, A.Ö.Ç'nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağrıldığı, kademeli zor kullanılmak suretiyle kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

"3 personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı"

Açıklamada, "Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.