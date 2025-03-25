Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olması bekleniyor! Hayri Çulhacı kimdir? Kaç yaşındadır?

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın 27 Mart 2025'te gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'un ardından görevini bırakacağını açıklamasının ardından yerine gelecek isim merak ediliyor.

Sabancı'nın yerine şu anda yönetim kurulu üyesi olan Hayri Çulhacı'nın geleceği konuşuluyor. Gelişmelerin ardından Hayri Çulhacı'nın kim olduğu merak ediliyor.

Peki Hayri Çulhacı kimdir? Kaç yaşında? Çulhacı'nın kariyeri nasıl başladı ve ilerledi? İşte Hayri Çulhacı hakkında merak edilenler...

Hayri Çulhacı kimdir?

Güler Sabancı'nın bıraktığı görevi devralması beklenen Hayri Çulhacı, 1956 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

1973'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olan Çulhacı, 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Çulhacı, 1986 yılında ABD’de Northeastern Üniversitesi'nden işletme (MBA) alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Hayri Çulhacı, Maliye Bakanlığı bünyesinde 1979 ve 1990 yılları arasında Hesap Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Akbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’nin yanı sıra, 2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2020 yılında da emekli oldu.

Hayri Çulhacı bunların yanında; Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları yaptı.

Çulhacı, halen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.