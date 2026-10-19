Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alım ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman alınacak?

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Sağlık Bakanlığına hekim dışı 38 bin personel alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Gözler Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çevrilmişken ""Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alım başvuruları ne zaman alınacak" sorusu art arda geliyor.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alım ilanı yayımlandı mı?

Hayır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan 38 bin personel alım başvuru tarihi ile ilgili bir duyuru gelmedi. Öte yandan kadro ve branş dağılımı da belli olmadı.

Beklentiler 2026 KPSS oturum sonuçlarının açıklanmasının ardından ilanın yayınlanacağı yönünde...