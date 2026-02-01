Sapanca Gölü için 3,2 milyon metreküplük su takviyesi

Su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir proje devreye alındı. Proje sayesinde göle üç ayda yaklaşık 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı SASKİ tarafından hayata geçirilen proje, Sapanca Gölü'nün su seviyesini ve su kalitesini korumayı amaçlıyor. Çalışmalar, Akçay Deresi havzasındaki İkramiye ve Fevziye mahallelerinde bulunan su alma yapılarından başlıyor. Balıkçı HES noktasından sisteme dahil edilen su, isale hatlarıyla Hacımercan HES tesisine ulaştırılıyor.

Tesiste türbinleri döndürerek enerji üreten su, taşırma sisteminin devreye alınmasıyla Sarp Deresi'ne yönlendiriliyor. Hidroelektrik santrallerinden geçtikten sonra Sarp Deresi aracılığıyla Sapanca Gölü'ne ulaşan suyla, proje süresince göle toplam 3 milyon 240 bin metreküp takviye yapılacak. Bu süreçte göle günlük yaklaşık 36 bin metreküp temiz su girişi sağlanması planlanıyor.

Alternatif kaynaklardan su teminini mümkün kılan sistemin, kuraklık riskine karşı önemli bir güvence oluşturacağı belirtiliyor.

"Yaklaşık 216 bin abonemizin tüketimine eş değer kazanım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nü korumak ve içme su kaynağını geleceğe taşımak için projelerine bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Yüksek kesimlerden gelen ve enerjiye dönüştürüldükten sonra Sakarya Nehri'ne iletilen suyun, taşırma sistemi ve gerekli çalışmalar sonucunda Sapanca Gölü ile buluştuğunu anlatan Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 216 bin abonemizin tüketimine eş değer kazanım ile ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Şehir genelinde sürdürdüğümüz su kayıplarını önleme yatırımlarımız, alternatif yer altı kaynaklarının doğru yönetimi ve Sapanca Gölü'nü besleyecek dere yataklarının debisinin artırılmasına sağladığımız destek ile gölü yarınlara taşıyacak adımlar atıyoruz. Bu kapsamda kuraklık karşısında en önemli önlemlerimizden biri olan projemizi kısa sürede tamamlayarak Sarp Deresi ile Sapanca Gölü'ne ayda yaklaşık 1 milyon 116 bin metreküp su ileteceğiz. Hayata geçirdiğimiz çalışmaların en büyük destekçisi ise vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması olacaktır."