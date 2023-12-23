Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Dün gece Köyiçi'nde bir barda taşkınlık yapıldığı ve çığlık sesi olduğu ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle Atilla Taş ile eşi Meltem Taş bardan çıkarıldı.



Taş çifti, daha sonra polis ekiplerine hakaret ve küfür ettikleri, tehditte bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet, darp ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.