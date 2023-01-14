"Scooter sayısı yasal sayıya insin yoksa toplayacağız"
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’deki ‘scooter’ sayılarının yasal sayıya inmesini istedi. Odabaşı, aksi takdirde scooter’ları toplayacaklarını söyledi.
Haber Merkezi
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Twitter hesabından açıklama yapan Odabaşı konuyla ilgili şunlar söyledi: “Tekrar ediyorum; biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooter’ları toplayacağız.”