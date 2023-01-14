"Scooter sayısı yasal sayıya insin yoksa toplayacağız"

Twitter hesabından açıklama yapan Odabaşı konuyla ilgili şunlar söyledi: “Tekrar ediyorum; biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooter’ları toplayacağız.”