Sibirya soğukları İstanbul'a geliyor! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek: Kar yolda...

Meteoroloji yetkilileri, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceğini ve kar yağışlarının etkili olacağını bildirdi. Bu geceden itibaren kuzey ve batı bölgelerde başlayacak sıcaklık düşüşünün, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlere yayılacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlara buzlanma, don olayları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde de yoğun kar yağışı öncesi çeşitli önlemler alındı.

Sıcaklıklar hızla düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden değerlerden 6 ila 12 derece birden düşmesi bekleniyor.

Uyarılar peş peşe geliyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alması bekleniyor.

İstanbul'da salı gününden itibaren sıcaklıkların 5 ila 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Haftalık hava raporuna göre pazartesi ve salı günleri çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise kar yağışı bekleniyor. Yağış miktarının çarşamba günü 2 ila 5 cm, perşembe günü ise 3 ila 10 cm arasında olabileceği ifade edildi.

Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli davranması önerildi. Özellikle rüzgarın poyraz yönünden orta kuvvette esmesi beklendiğinden, dış mekân aktivitelerinde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Bugün hava nasıl olacak? (3 Şubat Pazartesi)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu, Kütahya çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, iç kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BARTIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu