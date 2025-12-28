Soğuk hava yurdu sardı: İstanbul’a kar ne zaman gelecek?

Kutup kökenli soğuklar nedeniyle kar yağışı yeni haftada etkisini artırırken, İstanbul’da yılbaşında kar bekleniyor.

MGM verilerine göre, iç ve doğu kesimlerde halihazırda etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde yer yer 1 metreyi bulurken, yeni haftada soğuk hava dalgası etkisini genişleterek sürdürecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte buzlanma ve don olaylarının da yaygınlaşması bekleniyor.

İstanbul’da yılbaşında kar bekleniyor

Soğuk havanın etkisini artırdığı İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışının yılbaşında görülmesi bekleniyor. Yılın son gününde Kocaeli’ye kadar ulaşan kar yağışının, 1 Ocak Perşembe günü İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların eksi 1 dereceye kadar düşeceği ve beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar ve rüzgar uyarısı

Bugün yağışların Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ve Artvin kıyılarında yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde ise saatte 40-60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

15 il için sarı ve turuncu kod

MGM, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Ağrı, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Van, Şırnak ve Ardahan için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı: Yer yer 20 cm üzeri kar bekleniyor

İçişleri Bakanlığı da yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak, bazı bölgelerde kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Kırklareli 5, İstanbul 8, Denizli 9, İzmir 12, Adana 14, Ankara 2, Samsun 9, Erzurum -8, Malatya 2, Kars -7, Diyarbakır 5, Gaziantep 7 derece.