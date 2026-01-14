Son dakika: Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı! Avukat Rezan Epözdemir tahliye mi edildi? Rezan Epözdemir serbest mi?

Avukat Rezan Epözdemir'in yargılandığı dava bugün Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nde görüldü.

Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve tahliyesine karar verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvet vermeye aracılık etme', 'siyasi ve askeri casusluk' ile 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamaları yöneltilmişti.

Epözdemir, 10 Ağustos pazar günü gözaltına alınmış, 14 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 'rüşvete aracılık' suçlaması kapsamında tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından İstanbul'dan jandarmaya ait cezaevi nakil aracıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Epözdemir'in pasaportuna el konulmuş, Levent'teki hukuk bürosunda da arama yapılmıştı.

Rezan Epözdemir kimdir?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Rezan Epözdemir, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kamuoyunda ilk olarak, 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut davasında Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenmesiyle tanındı.

Epözdemir, ilerleyen yıllarda Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi ile Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde öldürülen Pınar Gültekin davalarında da ailelerin avukatlığını yaptı. Epözdemir, aynı zamanda kendi hukuk bürosunu işletiyor ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti veriyordu.