Son dakika: İYİ Parti'de üst düzey istifa (Birol Aydemir kimdir?)

İYİ Parti'den art arda istifalar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyadan açıklama yapan Birol Aydemir, parti üyeliğinden ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydemir paylaşımında şunları kaydetti:

Aydemir istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti'deki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Siyaseti sadece ülke ve milletimiz için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüm. Bu nedenle siyasete girdim. Çünkü kurumsallığın oldukça zayıf olduğu ülkemiz; sosyal, ekonomik, hukuki tüm bileşenleri ile siyasetten aşırı derecede etkileniyor.

Ülkemizin mevcut siyasi atmosferindeki 'doğru' alternatif olma yolunda partimizin karar alıcı organlarında fikirlerimi beyan etmekten geri durmadım. Ancak, maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim. Ancak, bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya/üretmeye inşallah devam edeceğim."

Birol Aydemir kimdir?

1966 yılı Erzincan doğumlu olan Birol Aydemir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. Aydemir, yüksek lisans eğitimini ise Delaware Üniversitesi'nde tamamladı.

Birol Aydemir, 1989'da Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak girdi, uzmanlık ve daire başkanlığı yaptıktan sonra, 2002 yılında DPT müsteşar yardımcılığına atandı, 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunun kurucu başkanı oldu.

Aydemir, 2008-2009 yıllarında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde planlama müşavirliği görevinde bulundu.

Birol Aydemir, 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı olarak görev aldı, 2011-2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu başkanı olarak görev yaptı, Şubat 2016'da kendi isteğiyle emekli oldu.

Aydemir, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi olup, sektörel politikalar başkanı olarak Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyeliği görevinde bulunmaktayken görüş ayrılıkları gerekçesi ile 15 Mart 2022 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklama ile partisinden istifa etmişti.

Birol Aydemir, bu istifanın ardından temmuz ayında İYİ Parti'ye katılmıştı.