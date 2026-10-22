Son dakika: Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı YENİ Parti'ye geçti

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu açıklamada, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı. Yeni siyasi yolculuğuna Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti saflarında devam edeceğini belirten başkan, 30 belediye meclis üyesinin de kendisiyle birlikte hareket edeceğini söyledi.

Mesut Kösedağı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim.

Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim. Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti saflarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim. 36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya YENİ Parti çatısı altında devam edeceğiz.

Hepimizin yolu açık olsun.