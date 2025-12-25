Son dakika: Lutfi Arıboğan gözaltına alındı
Son dakika haberi: Aralarında Türk Futbol Federasyonu eski başkan vekili Lutfi Arıboğan'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında dört kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında eski Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Koç'un şikayetçi olduğu iddia edildi.
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alınan isimler şunlar:
- Lutfi Arıboğan (eski Türk Futbol Federasyonu başkan vekili)
- Ahmet Gülüm (Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanı)
- İlhan Helvacı (Galatasaray’ın eski 2. başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu eski baş hukuk müşaviri)
- Ebru Köksal (Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu eski genel sekreteri)
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...