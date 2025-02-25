Son dakika: Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası!

Serdar Ortaç'a, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği gerekçesiyle açılan davada karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, Ortaç’a "Yasa dışı bahse teşvik etmek" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, ünlü sanatçıya 10 ay hapis cezası ve 400 TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Serdar Ortaç’ın yanı sıra Mehmet Ali Erbil ve bazı sosyal medya fenomenlerini de kapsıyordu. Söz konusu kişiler, yasadışı bahis reklamları yaparak insanları bu tür faaliyetlere teşvik etmekle suçlanmıştı.

Serdar Ortaç, 11 Kasım 2024’te çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuklanmış, ancak 26 Kasım'da bu tedbir kaldırılmıştı.