Son depremler 21 Arakık 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Hafta sonu deprem olup olmadığı merak ediliyor. Son günlerde 4 ve üzeri bir deprem yaşanmazken vatandaşlar her gün verileri incelemek istiyor. İŞTE AFAD'ın geçtiği veriler...
Yurdun genelinde her gün birçok bölgede deprem yaşanıyor. Bu depremlerin çoğunluğu 3'ten büyük olmazken 4 ve üzeri depremler korku yaratıyor. Bugün tedirgin eden bir deprem yaşanmazken vatandaşlar son verilere ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar...
Son depremler 21 Aralık 2025
13.25 – Simav (Kütahya) – 0.9
13.11 – Emet (Kütahya) – 1.2
13.05 – Akdeniz, Mersin Körfezi – 2.2
12.57 – Çayırlı (Erzincan) – 1.3
12.41 – Germencik (Aydın) – 1.2
12.27 – Hekimhan (Malatya) – 1.8
11.52 – Merkez (Osmaniye) – 2.0
11.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
11.32 – Simav (Kütahya) – 0.9
11.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
11.04 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.9
11.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
10.31 – Simav (Kütahya) – 1.4
10.23 – Dalaman açıkları (Muğla) – 1.6
10.13 – Sivrice (Elazığ) – 2.4
09.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
09.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09.18 – Simav (Kütahya) – 1.0
09.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.53 – Biga (Çanakkale) – 1.2
08.50 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.1
08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.51 – Simav (Kütahya) – 1.7
07.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.22 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.2
05.57 – Pütürge (Malatya) – 1.5
05.46 – Biga (Çanakkale) – 1.1
05.24 – Bulanık (Muş) – 1.2
05.19 – Ege Denizi – 2.8
04.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.58 – Yazıhan (Malatya) – 1.6
04.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
04.48 – Gürcistan, Akyaka açıkları (Kars) – 1.4
04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
04.36 – Yatağan (Muğla) – 1.6
04.33 – Sakız Adası açıkları, Çeşme (İzmir) – 1.4
04.00 – Kozan Barajı (Adana) – 2.7
03.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03.51 – Sivrice (Elazığ) – 1.0
03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.46 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.6
03.44 – Kozan (Adana) – 1.3
03.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.32 – Akçadağ (Malatya) – 1.0
03.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.28 – Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 1.4
03.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.15 – Hafik (Sivas) – 1.0
03.10 – Akçadağ (Malatya) – 1.0
03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
02.54 – Fethiye Körfezi, Dalaman açıkları (Muğla) – 1.6
02.49 – Aziziye (Erzurum) – 1.0
02.47 – Samandağ (Hatay) – 1.5
02.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
02.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.22 – Akçadağ (Malatya) – 1.4
02.20 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2
02.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.15 – Kale (Malatya) – 0.8
02.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
02.13 – Ege Denizi – 3.7