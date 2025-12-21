Google Haberler

Son depremler 21 Arakık 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Hafta sonu deprem olup olmadığı merak ediliyor. Son günlerde 4 ve üzeri bir deprem yaşanmazken vatandaşlar her gün verileri incelemek istiyor. İŞTE AFAD'ın geçtiği veriler...

Son depremler 21 Arakık 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Yurdun genelinde her gün birçok bölgede deprem yaşanıyor. Bu depremlerin çoğunluğu 3'ten büyük olmazken 4 ve üzeri depremler korku yaratıyor. Bugün tedirgin eden bir deprem yaşanmazken vatandaşlar son verilere ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar...

Son depremler 21 Aralık 2025

13.25 – Simav (Kütahya) – 0.9
13.11 – Emet (Kütahya) – 1.2
13.05 – Akdeniz, Mersin Körfezi – 2.2
12.57 – Çayırlı (Erzincan) – 1.3
12.41 – Germencik (Aydın) – 1.2
12.27 – Hekimhan (Malatya) – 1.8
11.52 – Merkez (Osmaniye) – 2.0
11.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
11.32 – Simav (Kütahya) – 0.9
11.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
11.04 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.9
11.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
10.31 – Simav (Kütahya) – 1.4
10.23 – Dalaman açıkları (Muğla) – 1.6
10.13 – Sivrice (Elazığ) – 2.4
09.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
09.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09.18 – Simav (Kütahya) – 1.0
09.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.53 – Biga (Çanakkale) – 1.2
08.50 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.1
08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.51 – Simav (Kütahya) – 1.7
07.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.22 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.2
05.57 – Pütürge (Malatya) – 1.5
05.46 – Biga (Çanakkale) – 1.1
05.24 – Bulanık (Muş) – 1.2
05.19 – Ege Denizi – 2.8
04.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.58 – Yazıhan (Malatya) – 1.6
04.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
04.48 – Gürcistan, Akyaka açıkları (Kars) – 1.4
04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
04.36 – Yatağan (Muğla) – 1.6
04.33 – Sakız Adası açıkları, Çeşme (İzmir) – 1.4
04.00 – Kozan Barajı (Adana) – 2.7
03.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03.51 – Sivrice (Elazığ) – 1.0
03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.46 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.6
03.44 – Kozan (Adana) – 1.3
03.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.32 – Akçadağ (Malatya) – 1.0
03.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.28 – Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 1.4
03.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.15 – Hafik (Sivas) – 1.0
03.10 – Akçadağ (Malatya) – 1.0
03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
02.54 – Fethiye Körfezi, Dalaman açıkları (Muğla) – 1.6
02.49 – Aziziye (Erzurum) – 1.0
02.47 – Samandağ (Hatay) – 1.5
02.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
02.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.22 – Akçadağ (Malatya) – 1.4
02.20 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2
02.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.15 – Kale (Malatya) – 0.8
02.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
02.13 – Ege Denizi – 3.7

