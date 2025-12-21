Son depremler 21 Arakık 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Yurdun genelinde her gün birçok bölgede deprem yaşanıyor. Bu depremlerin çoğunluğu 3'ten büyük olmazken 4 ve üzeri depremler korku yaratıyor. Bugün tedirgin eden bir deprem yaşanmazken vatandaşlar son verilere ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar...

Son depremler 21 Aralık 2025

13.25 – Simav (Kütahya) – 0.9

13.11 – Emet (Kütahya) – 1.2

13.05 – Akdeniz, Mersin Körfezi – 2.2

12.57 – Çayırlı (Erzincan) – 1.3

12.41 – Germencik (Aydın) – 1.2

12.27 – Hekimhan (Malatya) – 1.8

11.52 – Merkez (Osmaniye) – 2.0

11.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

11.32 – Simav (Kütahya) – 0.9

11.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

11.04 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.9

11.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

10.31 – Simav (Kütahya) – 1.4

10.23 – Dalaman açıkları (Muğla) – 1.6

10.13 – Sivrice (Elazığ) – 2.4

09.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

09.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

09.18 – Simav (Kütahya) – 1.0

09.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.53 – Biga (Çanakkale) – 1.2

08.50 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.1

08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.51 – Simav (Kütahya) – 1.7

07.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.22 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.2

05.57 – Pütürge (Malatya) – 1.5

05.46 – Biga (Çanakkale) – 1.1

05.24 – Bulanık (Muş) – 1.2

05.19 – Ege Denizi – 2.8

04.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.58 – Yazıhan (Malatya) – 1.6

04.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

04.48 – Gürcistan, Akyaka açıkları (Kars) – 1.4

04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

04.36 – Yatağan (Muğla) – 1.6

04.33 – Sakız Adası açıkları, Çeşme (İzmir) – 1.4

04.00 – Kozan Barajı (Adana) – 2.7

03.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

03.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.51 – Sivrice (Elazığ) – 1.0

03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

03.46 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.6

03.44 – Kozan (Adana) – 1.3

03.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.32 – Akçadağ (Malatya) – 1.0

03.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.28 – Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 1.4

03.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.15 – Hafik (Sivas) – 1.0

03.10 – Akçadağ (Malatya) – 1.0

03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.54 – Fethiye Körfezi, Dalaman açıkları (Muğla) – 1.6

02.49 – Aziziye (Erzurum) – 1.0

02.47 – Samandağ (Hatay) – 1.5

02.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

02.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

02.22 – Akçadağ (Malatya) – 1.4

02.20 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2

02.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

02.15 – Kale (Malatya) – 0.8

02.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

02.13 – Ege Denizi – 3.7