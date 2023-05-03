Son depremler...Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi...Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta saat 20.16'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-03
Saat:20:16:38 TSİ
Enlem:38.071 N
Boylam:36.566 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0RxwGs02SN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi