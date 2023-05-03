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Son depremler...Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi...Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta saat 20.16'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.